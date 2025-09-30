Николь Кидман и Кит Урбан разводятся после 19 лет брака

58-летняя актриса, обладательница «Оскара» Николь Кидман и 57-летний кантри-певец Кит Урбан приняли решение о разводе.

О разводе знаменитостей сообщает издание People, ссылаясь на источник, близкий к звездной паре, отмечая, что «Николь этого не хотела. Она боролась, чтобы сохранить брак».

Пара была в браке с июня 2006 года и воспитывает двух дочерей – 17-летнюю Санди Роуз и 14-летнюю Фейт Маргарет.

Отмечается, что К.Урбан и Н.Кидман живут отдельно с начала лета.