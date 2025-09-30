 Сегодня надежность, проверка фактов и общественное доверие стали ключевыми ценностями - Ахмед Исмаилов | 1news.az | Новости
Общество

Сегодня надежность, проверка фактов и общественное доверие стали ключевыми ценностями - Ахмед Исмаилов

First News Media11:38 - Сегодня
Сегодня надежность, проверка фактов и общественное доверие стали ключевыми ценностями - Ахмед Исмаилов

Сегодня надежность, проверка фактов и общественное доверие стали ключевыми ценностями.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвящённом теме «Цифровая трансформация и медиа».

"Организация обмена опытом между ответственными за коммуникацию представителями государственных органов и журналистами, а также создание сетей взаимодействия среди лиц, имеющих значительное влияние на формирование общественного мнения в обеих странах, демонстрирует важность нашей совместной платформы", - заявил он.

Напомнив, что прошлогодний Азербайджанско-Узбекском медиафорум в Ташкенте носил название «В поисках истины в цифровую эпоху: борьба с дезинформацией», А.Исмаилов отметил: «Технологическое развитие вместе с новшествами приносит и новые вызовы, которые пересекают границы и загрязняют информационное пространство стран. В этом контексте борьба с дезинформацией является одним из приоритетных направлений для наших государств. В рамках прошлогоднего форума проводились обсуждения этих вопросов, были высказаны интересные идеи и даны практические рекомендации по дальнейшим шагам».

А. Исмаилов подчеркнул, что сегодняшний форум посвящён теме, которая постоянно находится в центре медиа-внимания и вытекает из современных темпов развития журналистики.

«Следует отметить, что обсуждаемая тема охватывает не только технологические новшества, но и определяет отношение общества к информации, восприятие медиа-контента и в целом будущее журналистики, коренным образом изменяя её. Сегодня новости формируются не только на страницах традиционных газет или на экранах телевизоров, но и на экранах мобильных телефонов, в лентах социальных сетей и на аналитических платформах, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта», — отметил он.

А. Исмаилов сказал, что если в прошлые годы главным приоритетом была оперативность передачи информации, то сегодня ключевыми ценностями стали надёжность, проверка фактов и общественное доверие.

«Анализируя глобальные тренды, можно сделать вывод, что будущее медиа зависит не только от журналистов, но и от совместных усилий всех институтов общества. Перед лицом цифровой трансформации у нас нет выбора — мы должны быть не наблюдателями, а активными участниками процесса. Уверены, что в рамках форума, через взаимное сотрудничество и обмен опытом, мы сможем превратить этот технологический прогресс в преимущество для развития наших стран и обеспечения граждан качественной информацией», — подчеркнул он.

