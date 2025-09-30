 Сахиба Гафарова: Устойчивый мир возможен только на основе норм международного права | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Сахиба Гафарова: Устойчивый мир возможен только на основе норм международного права

First News Media12:37 - Сегодня
Сахиба Гафарова: Устойчивый мир возможен только на основе норм международного права

Президент Ильхам Алиев выступил 25 сентября на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Это выступление имеет большое значение с точки зрения представления на международной арене новых реалий, возникших на Южном Кавказе. В своем выступлении глава государства отметил, что наша военная Победа была дополнена дипломатическим успехом. Совместная декларация, помимо всего прочего, показала, что устойчивый мир возможен только на основе норм международного права.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своем выступлении на пленарном заседании парламента 30 сентября.

Она отметила, что Азербайджан стал ключевым звеном на транспортных и энергетических маршрутах, соединяющих Восток и Запад.

С.Гафарова выразила уверенность, что мысли, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым с высокой трибуны, чрезвычайно важны для многих государств.

Поделиться:
171

Актуально

Политика

Баку приветствует мирный план Трампа по Газе

Политика

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Джабиром ...

Общество

Не превращайте праздник в трагедию: дорожная полиция предупредила водителей ...

Футбол

Президент АФФА встретился с Айханом Аббасовым

Политика

В Бахрейне откроется посольство Азербайджана

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Джабиром Имановым

Сахиба Гафарова: Устойчивый мир возможен только на основе норм международного права

Посол Узбекистана: Сотрудничество в медиасфере играет роль моста между двумя странами

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метра

AzTV: Связи с Москвой и преступные миллиарды превратили Аднана Ахмедзаде в пешку в диверсии против Азербайджана - ВИДЕО

Азербайджан и Мальдивы подписали соглашение об отмене виз - ФОТО

Последние новости

В Бахрейне откроется посольство Азербайджана

Сегодня, 13:55

Келлог: США наладили контакт с Беларусью, чтобы донести свою позицию по Украине

Сегодня, 13:50

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Джабиром Имановым

Сегодня, 13:38

Не превращайте праздник в трагедию: дорожная полиция предупредила водителей свадебного кортежа

Сегодня, 13:35

Офелия Санани о Джабире Иманове: «Он давно перенес инфаркт, ему не следовало заниматься спортом»

Сегодня, 13:30

Октай Гусейнов, завоевавший историческое золото в плавании, рассказал о своей мечте - ФОТО

Сегодня, 13:24

Теракт в Пакистане: погибли не менее 10 человек

Сегодня, 13:18

Мухтар Бабаев: Сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном откроет новые возможности

Сегодня, 13:00

Президент АФФА встретился с Айханом Аббасовым

Сегодня, 12:52

В столице Афганистана отменили все рейсы из-за отключения интернета в стране

Сегодня, 12:45

Сахиба Гафарова: Устойчивый мир возможен только на основе норм международного права

Сегодня, 12:37

Азербайджан завоевал еще одну медаль на III Играх СНГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:27

Посол Узбекистана: Сотрудничество в медиасфере играет роль моста между двумя странами

Сегодня, 12:20

Строительство на сельхозземлях теперь разрешено в определённых случаях

Сегодня, 12:18

В Баку прощаются с Джабиром Имановым - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти

Сегодня, 12:07

Баку приветствует мирный план Трампа по Газе

Сегодня, 12:00

Представитель Администрации Президента Узбекистана: Мы должны усилить обмен опытом между медиа двух стран

Сегодня, 11:55

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Сегодня, 11:48

Посольство: Мы будем бороться с силами, пытающимися подорвать турецко-азербайджанские отношения

Сегодня, 11:45
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30