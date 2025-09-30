Сахиба Гафарова: Устойчивый мир возможен только на основе норм международного права

Президент Ильхам Алиев выступил 25 сентября на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Это выступление имеет большое значение с точки зрения представления на международной арене новых реалий, возникших на Южном Кавказе. В своем выступлении глава государства отметил, что наша военная Победа была дополнена дипломатическим успехом. Совместная декларация, помимо всего прочего, показала, что устойчивый мир возможен только на основе норм международного права.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своем выступлении на пленарном заседании парламента 30 сентября.

Она отметила, что Азербайджан стал ключевым звеном на транспортных и энергетических маршрутах, соединяющих Восток и Запад.

С.Гафарова выразила уверенность, что мысли, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым с высокой трибуны, чрезвычайно важны для многих государств.