Заместитель министра спорта России: «Я думаю, что у всех спортсменов и тренеров, кто сюда приехал, воспоминания будут на всю жизнь»

«Мы были поражены той теплотой приема, организации, как нас здесь принимали».

Как передает 1news.az, об этом сказал журналистам заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

«Все четко работает: транспорт хорошо ходит, спортсмены и тренеры размещены в отличных гостиницах, кормят великолепно. Всем очень понравилось, принимают великолепно. У нас здесь самые теплые чувства», - отметил он.

Он особо отметил церемонию открытия, назвав её красочной, современной и инновационной: «В полтора часа заложили и культурную часть, и историю Азербайджана, и его современное развитие. Это удивило всех, мы об этом много говорили и делились впечатлениями».

По его словам, была неожиданной большая конкуренция в самбо. «Мы думали, что у нас сильнейший состав и мы возьмем все медали. Оказалось, что другие команды серьезно подготовились, и медали в самбо, в принципе, разделились поровну. Это говорит об очень серьезном уровне участников», - пояснил он, добавив, что и на соревнованиях по таэквондо медали завоевали многие страны.

Морозов также отметил недавний успех азербайджанского пловца: «Мы с министром спорта Азербайджана, господином Гаибовым отметили медаль вашего пловца, который на полбассейна опередил российского спортсмена. Считаю, что у вас молодая звезда, его нужно готовить. Вполне возможно, к Играм в Лос-Анджелесе 2028 года».

Замминистра выразил восхищение инфраструктурой Азербайджана, упомянув, что уже посетил много городов, включая Габалу с ее спортивным центром, международным аэропортом, вокзалом и скоростными электричками.

Он подчеркнул, что задача спортсменов - не только показать результат, но и познакомиться с культурой Азербайджана, ощутить теплоту, попробовать местную кухню и зарядиться эмоциями.

«Я думаю, что у всех спортсменов и тренеров, кто сюда приехал, воспоминания будут на всю жизнь», - заключил Морозов.