Заместитель министра спорта России: «Я думаю, что у всех спортсменов и тренеров, кто сюда приехал, воспоминания будут на всю жизнь»

Фаига Мамедова15:50 - Сегодня
«Мы были поражены той теплотой приема, организации, как нас здесь принимали».

Как передает 1news.az, об этом сказал журналистам заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

«Все четко работает: транспорт хорошо ходит, спортсмены и тренеры размещены в отличных гостиницах, кормят великолепно. Всем очень понравилось, принимают великолепно. У нас здесь самые теплые чувства», - отметил он.

Он особо отметил церемонию открытия, назвав её красочной, современной и инновационной: «В полтора часа заложили и культурную часть, и историю Азербайджана, и его современное развитие. Это удивило всех, мы об этом много говорили и делились впечатлениями».

По его словам, была неожиданной большая конкуренция в самбо. «Мы думали, что у нас сильнейший состав и мы возьмем все медали. Оказалось, что другие команды серьезно подготовились, и медали в самбо, в принципе, разделились поровну. Это говорит об очень серьезном уровне участников», - пояснил он, добавив, что и на соревнованиях по таэквондо медали завоевали многие страны.

Морозов также отметил недавний успех азербайджанского пловца: «Мы с министром спорта Азербайджана, господином Гаибовым отметили медаль вашего пловца, который на полбассейна опередил российского спортсмена. Считаю, что у вас молодая звезда, его нужно готовить. Вполне возможно, к Играм в Лос-Анджелесе 2028 года».

Замминистра выразил восхищение инфраструктурой Азербайджана, упомянув, что уже посетил много городов, включая Габалу с ее спортивным центром, международным аэропортом, вокзалом и скоростными электричками.

Он подчеркнул, что задача спортсменов - не только показать результат, но и познакомиться с культурой Азербайджана, ощутить теплоту, попробовать местную кухню и зарядиться эмоциями.

«Я думаю, что у всех спортсменов и тренеров, кто сюда приехал, воспоминания будут на всю жизнь», - заключил Морозов.

