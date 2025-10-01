Тренер юношеской сборной России о высокой организации соревнований

«Конкуренты наши - очень хорошие игроки, но мы пока сильнее».

Как передает 1news.az, об этом журналистам сказал старший тренер юношеской сборной России по бадминтону Николай Николаевич Николаенко.

«Организация на высоком уровне, нам все нравится, все очень хорошо. Мы сыграли удачно, в меру своих возможностей. Последняя мужская парная игра была очень напряженной: были и травмы, и останавливали кровь. Очень надеемся выиграть», - отметил тренер.