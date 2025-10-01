В Эфиопии в результате обрушения в церкви погибли 36 человек, сотни пострадавших
В Эфиопии в результате обрушения импровизированных строительных лесов, установленных внутри церкви, погибли не менее 36 человек, свыше 200 пострадали.
Инцидент произошел на ежегодном фестивале в честь Святой Марии в городе Аретти, примерно в 70 километрах к востоку от столицы Аддис-Абебы.
Некоторые паломники оказались под завалами, тяжелораненые были доставлены в больницу.
