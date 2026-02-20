Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Словении Наташе Пирц-Мусар.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Уважаемая госпожа Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Словения.

Связывающие наши страны и народы отношения дружбы и сотрудничества важны для нас. Отрадно, что за прошедшие тридцать лет наши двусторонние отношения укрепились, вызывающее взаимный интерес взаимовыгодное сотрудничество в различных областях неуклонно развивалось.

Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших народов, мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-словенских дружеских отношений и партнерства как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Словении – постоянного благополучия и процветания».