У посольства США в Баку проблемы с финансированием из-за шатдауна

В связи с прекращением финансирования аккаунт посольства США в Азербайджане в Instagram не будет регулярно обновляться до полного возобновления работы, за исключением экстренной информации по вопросам безопасности.

Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии в Баку.

В настоящее время услуги по транзиту паспортов и виз в США, а также в посольствах и консульствах США за рубежом будут предоставляться в течение периода прекращения финансирования, насколько это позволит ситуация. Посольство не будет обновлять свой аккаунт до полного возобновления работы, за исключением экстренной информации по вопросам безопасности.

Информацию об услугах и статусе работы посольства можно найти на сайте travel.state.gov.