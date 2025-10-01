 Илон Маск анонсировал аналог «Википедии» | 1news.az | Новости
Илон Маск анонсировал аналог «Википедии»

First News Media09:47 - Сегодня
Компания xAI, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, разрабатывает альтернативную версию онлайн-энциклопедии «Википедия».

«Мы создаём Grokipedia вместе с @xAI. Это будет огромным улучшением по сравнению с Википедией. Откровенно говоря, это необходимый шаг на пути к цели xAI - пониманию Вселенной», - отмечает И.Маск в социальной сети Х.

