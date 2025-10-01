Илон Маск анонсировал аналог «Википедии»
Компания xAI, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, разрабатывает альтернативную версию онлайн-энциклопедии «Википедия».
«Мы создаём Grokipedia вместе с @xAI. Это будет огромным улучшением по сравнению с Википедией. Откровенно говоря, это необходимый шаг на пути к цели xAI - пониманию Вселенной», - отмечает И.Маск в социальной сети Х.
We are building Grokipedia @xAI.
Will be a massive improvement over Wikipedia.
Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
Читайте по теме:
Илон Маск поделился постом об Азербайджане - ВИДЕО
Маск собирается купить создателей ChatGPT за почти $100 млрд
302