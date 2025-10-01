За движение за спецтранспортом предусмотрен штраф - ВИДЕО

Сознательное движение за оперативными транспортными средствами не только является нарушением закона, но и приводит к ДТП.

В обращении Центра интеллектуального управления транспортом МВД к водителям говорится, что во время пробок некоторые водители используют образующиеся за такими машинами промежутки, превышают скорость, нарушают дистанцию и не соблюдают правила маневрирования.

Подчеркивается, что подобные действия мешают оперативным автомобилям вовремя добраться до адресата и подвергают других участников дорожного движения риску аварии.

Отмечается, что согласно статье 48 закона, автомобили полиции, скорой помощи, пожарной службы и другие специальные транспортные средства имеют приоритетный режим движения, и присоединяться к сопровождаемой ими колонне запрещено.

В соответствии со статьёй 331 Кодекса об административных правонарушениях за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 100 манатов.

«Призываем водителей строго соблюдать правила и не мешать движению спецтранспорта», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.