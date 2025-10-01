Во Франции впервые организована выставка против минной войны Армении - ФОТО

30 сентября на центральной площади Республики в Париже была организована фотовыставка под открытым небом, посвященная минным жертвам Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фотоэкспозиция открылась в рамках проекта «Точка кульМИНАции опасности», реализуемого Общественным объединением «Фотоклуб Гилавар» при донорстве Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики. Местным партнером НПО в проекте выступила Ассоциация французско-азербайджанского диалога.

Председатель Общественного объединения «Фотоклуб Гилавар» Рашад Мехдиев сказал, что выставка, открывшаяся на этот раз в Париже после германских городов Мюнхен и Нюрнберг, стала призывом азербайджанских жертв мин к справедливости: «В период оккупации по указанию военно-политического руководства Армении на азербайджанских землях было заложено более миллиона мин.

Мы требуем точных карт минных полей, чтобы больше никто не подрывался на минах в Карабахе, Восточном Зангезуре, и не повторялись страдания, отображенные на этих снимках».

Каждая из фотографий на выставке была специально отобрана, они призывают осознать масштаб минной проблемы Азербайджана, ее глубокие раны. К примеру, на фотографии, где изображен бывший сотрудник «Азеришыг» Махир Абилов, пострадавший от мины, написано: «Я прокладывал линии электропередачи, чтобы в Лачине был свет. Мина омрачила мою жизнь».

А это история сапера Сулеймана Гейдарова: «Во время разминирования мы наткнулись на мину, которую было очень трудно обезвредить. Я поручил своей группе отступить, пошел вперед один. Внезапный свет, затем вечная тьма... Я потерял зрение, но мне удалось спасти друзей».

Вся семья Гусейновых, посетившая родное село, стала жертвой мины, двое сыновей погибли. На выставке в Париже тяжелая история семьи Гусейновых сильно растрогала всех, кто ознакомился с фотографией.

Дополнительная информация о жертвах мин, изображенных на фотоснимках, также была предоставлена посредством QR-кода.

Общественное объединение «Фотоклуб Гилавар» планирует продолжить эту выставку и в других европейских странах.