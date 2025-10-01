Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалога

Бакинский форум безопасности, прошедший в регионе, соединяющем Восток и Запад и выступающем за мир и дипломатию, вновь становится площадкой ключевого разговора о глобальной безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в видеосюжете телеканала Euronews под названием "Бакинский Форум Безопасности 2025: терроризм, киберугрозы и глобальные кризисы".

"Бакинский форум безопасности – международное мероприятие, которое определяет глобальные и региональные угрозы и риски и изучает пути их снижения. Ежегодная встреча экспертов по безопасности многих спецслужб со всех континентов мира наглядно показывает, что форум – это пространство доверия и сотрудничества", - процитировал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева начальник Службы государственной безопасности страны Али Нагиев, открывая форум.

В сюжете отмечается, что форум объединил представителей более чем 80 государств. Участники обсудили борьбу с терроризмом, киберпреступностью, дезинформацией и гуманитарными кризисами с целью укрепления трансграничного сотрудничества в сфере безопасности.

"Сами террористы умеют сотрудничать и подрывать работу правительств, а также разрушать жизнь мирных людей, например, как ИГИЛ или Аль-Каида. Поэтому нам, как государствам, необходимо сотрудничать. Иначе они [террористы] смогут нас превзойти, сеять хаос, разрушать и убивать людей, не считаясь ни с какой властью. Так что сотрудничество – ключ. Это крайне важно. И иных путей справиться с этими угрозами нет", - приводит Euronews слова главы национальной разведывательной службы Кении Ноордина Мохаммеда Хаджи.

Телеканал также обратил внимание на то, что ООН впервые была представлена на форуме, отметив, что это "отражает важность международного диалога, прокладывающего путь к практическим результатам".

"С точки зрения ООН, участие в таких событиях дает нам возможность взаимодействовать с ключевой частью сообщества безопасности. <...> Это помогает нам строить стратегии на основе получения информации, и [для нас] нет ничего лучше, чем делать это лично, лицом к лицу", - заявил руководитель программ и советник по вопросам правоохранительной деятельности Управления ООН по борьбе с терроризмом (УООНКТ) Найджел Лазарус, слова которого приводятся в сюжете.

Кроме того, в репортаже подчеркивается, что форум стал платформой для конструктивного диалога между странами, вовлеченными в конфликты, такими как Азербайджан и Армения.

"Если вы не можете сесть и поговорить, то не сможете решить множество проблем, с которыми мы сталкиваемся, многочисленные вызовы безопасности, будь то война России с Украиной или события в Газе, в Судане и других странах Африки. Только через диалог и такие площадки можно находить решение. Так мы перенимаем практики и учимся друг у друга, как лучше решать проблемы, стоящие перед миром", - заявил руководитель национальной разведывательной службы Кении.

В свою очередь, Директор Аргентинской разведывательной службы Алехандро Коломбо подчеркнул, что Бакинский форум безопасности проходил три дня, в течение которых удалось провести встречи со множеством стран и добиться результатов, "на которые обычно уходят годы". Связи укрепились в том числе и с теми странами, с которыми раньше не было столь широких контактов.

"От геополитической напряженности и возобновленных дебатов о мультисторонности и приоритетах безопасности до практики разговоры отражали срочность и сложность современных вызовов глобальной безопасности", - подводит итог Euronews.