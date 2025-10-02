 В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО

First News Media08:50 - Сегодня
В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

Поделиться:
122

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Президентом ...

Спорт

Ключевые точки и расписание седьмого дня III Игр стран СНГ

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене - ФОТО

Общество

В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО

Общество

Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку Эхтираму Гусейнову в его лечении в Турции - ФОТО

В Сумгайыте столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО

Эльнур Насибов покинул должность председателя правления Фонда развития образования

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

В Азербайджане с 1 октября стартует проект школьных автобусов

В Бакинском метро временно остановят движение между двумя станциями

«Город в городе» – Ganja Park City: новый облик Гянджи, город будущего - ФОТО

В эти дни температура воздуха в Азербайджане понизится на 8 градусов

Последние новости

Ключевые точки и расписание седьмого дня III Игр стран СНГ

Сегодня, 09:30

Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку Эхтираму Гусейнову в его лечении в Турции - ФОТО

Сегодня, 09:26

УЕФА поделился публикацией по случаю победы «Карабаха» - ФОТО

Сегодня, 09:18

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Президентом Молдовы - ФОТО

Сегодня, 09:12

Израильская армия задержала 25 турецких активистов флота Global Sumud

Сегодня, 09:05

В Сумгайыте столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

Сегодня, 09:02

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене - ФОТО

Сегодня, 08:55

В Баку на нескольких улицах и проспектах наблюдаются пробки - ФОТО

Сегодня, 08:50

Эльнур Насибов покинул должность председателя правления Фонда развития образования

Сегодня, 00:06

Трамп сообщил, что через четыре недели встретится с Си Цзиньпином

01 / 10 / 2025, 23:48

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Италии - ВИДЕО

01 / 10 / 2025, 23:25

Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с победой над «Копенгагеном»

01 / 10 / 2025, 23:20

Из-за обстрела ВС РФ на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

01 / 10 / 2025, 23:00

Лига Чемпионов: «Карабах» обыграл «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО

01 / 10 / 2025, 22:47

Сенат США не смог принять проект о финансировании правительства

01 / 10 / 2025, 22:42

Премьер Палестины: Подготовлен план послевоенного восстановления Газы

01 / 10 / 2025, 22:20

Визит Серджо Маттареллы в Азербайджан - в центре внимания итальянской прессы - ФОТО

01 / 10 / 2025, 21:40

Посол Украины: Мы глубоко ценим поддержку Азербайджана

01 / 10 / 2025, 21:20

Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

01 / 10 / 2025, 21:00

Пашинян о Вашингтонском соглашении: Это реальность, и мир будет становиться все более институциональным

01 / 10 / 2025, 20:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30