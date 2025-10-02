 Израильская армия задержала 48 турецких активистов флотилии «Сумуд» - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

First News Media20:40 - Сегодня
Число турецких активистов, задержанных израильскими военными при нападении на международную флотилию "Сумуд" с гуманитарной помощью для Газы, достигло 48 человек.

Информацию об этом распространило турецкое представительство международной флотилии.

Также обнародован список лиц, а также судов и катеров, на которых они находились.

09:05

Турецкая делегация международного флота Global Sumud, направлявшаяся в Газу с целью прорвать израильскую блокаду и доставить гуманитарную помощь, заявила, что израильские военно-морские силы незаконно захватили 25 турецких активистов с судов флота.

Делегация флота в Турции выступила с письменным заявлением в связи с нападением Израиля на Global Sumud.

«В рамках инициативы «Global Sumud» по доставке гуманитарной помощи в Газу задержано в общей сложности 15 судов. Число задержанных турецких активистов возросло до 25», - говорится в сообщении.

Названы имена 20 турецких активистов, задержанных израильской армией, а также названия судов, на которых они находились.

Израильская армия задержала 20 турецких активистов с судов «Сириус», «Альма», «Спектр», «Хуга», «Дейр Яссин» и «Гранд Блю», спешивших на помощь Газе.

В заявлении подчеркивается, что действия Израиля «являются грубым нарушением международного права и морской безопасности», флот Sumud «вышел в море исключительно с целью оказания гуманитарной помощи».

Активисты призвали немедленно освободить задержанных с судов, входящих в состав флота.

«Несмотря на все вмешательства, флот продолжает продвигаться к Газе. Цель флотилии — доставить гуманитарную помощь и действовать в соответствии с международным правом».

МИД Турции назвал происшествие «грубейшим нарушением международного права». Там выразили надежду на то, что инцидент не подорвет усилия по достижению прекращения огня в Газе. Также отмечено, что с самого начала плавания Global Sumud Турция поддерживает координацию с другими странами, граждане которых участвуют флотилии.

Согласно заявлению, турецкой стороной предприняты все необходимые меры для скорейшего освобождения граждан Турции и других пассажиров, задержанных израильскими силами.

В МИД также заявили о намерении «предпринять меры правового характера для привлечения виновных в нападении к ответственности».

В турецком дипведомстве призвали ООН и все соответствующие международные организации к «экстренным мерам для снятия противоправной блокады сектора Газа, обеспечения доступа в эксклав гуманитарной помощи и обеспечения свободы судоходства в регионе».

Источник: Anadolu

Израильская армия задержала 48 турецких активистов флотилии «Сумуд» - ОБНОВЛЕНО

