Экономика

Страны ОПЕК+ сохранили на февраль и март квоты на уровне декабря 2025 года - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:55 - Сегодня
Страны ОПЕК+ сохранили на февраль и март квоты на уровне декабря 2025 года - ОБНОВЛЕНО

Восемь ведущих стран ОПЕК+ оставили в силе решение о приостановке наращивания добычи нефти в I квартале 2026 года и сохранили квоты по добыче нефти на февраль и март на уровне декабря 2025 года, следует из заявления на сайте ОПЕК.

Участники соглашения подтвердили, что 1,65 млн б/с могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно. ОПЕК традиционно отмечает, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка и что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий.

Таким образом, квота РФ на добычу нефти в феврале и марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти, что аналогично уровню декабря 2025 г. и января 2026 года.

Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 1 февраля.

16:25

Встреча восьми ведущих стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, началась в онлайн-формате, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Участники встречи должны обсудить ситуацию на рынке нефти и принять решение о дальнейшей политике по добыче нефти.

Агентство Reuters со ссылкой на источники на этой неделе сообщило, что "восьмерка" ОПЕК+, скорее всего, сохранит решение о паузе в наращивании добычи в I квартале 2026 года.

Во встрече участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.

В начале ноября 2025 г. на I квартал 2026 года восемь ведущих стран ОПЕК+ согласовали решение приостановить дальнейшее увеличение добычи в связи с сезонностью. На последнем заседании "восьмерка" ОПЕК+ сохранила это решение. Так, квота РФ на добычу нефти в декабре 2025 года, а также январе - марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти.

