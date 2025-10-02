Майя Санду: Я поздравила президента Азербайджана с важными шагами на пути к миру с Арменией
Президент Молдовы Майя Санду поздравила Президента Ильхама Алиева с важными шагами на пути к мирному урегулированию конфликта с Арменией - шагами, получившими одобрение со стороны Белого дома.
Об этом Санду сообщила в своем посте в соцсетях после встречи с Ильхамом Алиевым, которая состоялась в Копенгагене.
«Мы обсудили также перспективы укрепления экономических связей между Молдовой и Азербайджаном - на благо наших народов», - отметила глава молдавского государства.
Встреча президентов прошла на полях 7-го саммита Европейского политического сообщества.
208