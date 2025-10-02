Выявлен незаконный ввоз в Азербайджан лекарств и табачных изделий на сумму 400 тыс. манатов

Генеральная прокуратура и Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики сделали совместное заявление о том, что были выявлены лица, которые незаконно ввозили в страну лекарственные средства и табачные изделия, а также должностные лица, способствовавшие этому.

Предварительное расследование уголовного дела, начатого по фактам незаконных действий сотрудников Билясуварского таможенного управления Государственного таможенного комитета и других лиц, участвовавших в контрабанде и других преступлениях, продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что инспектор 1-го отдела Билясуварского таможенного управления Государственного таможенного комитета Вюсал Гусейнов и кинолог-инструктор объединения «Azərterminalkompleks» Асиф Гаджимурадов, работавший в этом отделе, действуя в предварительном сговоре с Этибаром Хатемли и гражданином Исламской Республики Иран Джафаром Резеяном, используя свои служебные должности, в соответствии с достигнутой договорённостью способствовали незаконному перемещению через таможенный контроль на территории АР незарегистрированных в государственном порядке лекарственных средств общей стоимостью 400 тысяч манатов, включая препараты с сильнодействующими и психотропными веществами, а также немаркированные акцизной маркой табачные изделия, и их передаче соответствующим лицам на территории страны.

На основании собранных первоначальных доказательств Вюсалу Гусейнову, Асифу Гаджимурадову, Джафару Резеяну и Этибару Хатемли предъявлены обвинения соответственно по статьям 200-1.2.2, 200-1.2.3 (незаконный оборот лекарственных средств в особо крупных размерах, совершённый группой лиц по предварительному сговору), 206.3.2 (контрабанда в особо крупных размерах, совершённая группой лиц по предварительному сговору), 213-1.2.1, 213-1.2.3 (импорт товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без такой маркировки в особо крупных размерах, совершённый группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1, 234.4.3 (незаконный оборот психотропных веществ в особо крупных размерах, совершённый группой лиц по предварительному сговору), 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в особо крупных размерах с целью сбыта) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, Вюсал Гусейнов, Асиф Гаджимурадов и Эттибар Хатемли арестованы по решению суда, тогда как в отношении Джафара Резеяна следственным органом избрана иная мера пресечения, не связанная с арестом.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.