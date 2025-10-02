 Выявлен незаконный ввоз в Азербайджан лекарств и табачных изделий на сумму 400 тыс. манатов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Выявлен незаконный ввоз в Азербайджан лекарств и табачных изделий на сумму 400 тыс. манатов

Феликс Вишневецкий12:20 - Сегодня
Выявлен незаконный ввоз в Азербайджан лекарств и табачных изделий на сумму 400 тыс. манатов

Генеральная прокуратура и Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики сделали совместное заявление о том, что были выявлены лица, которые незаконно ввозили в страну лекарственные средства и табачные изделия, а также должностные лица, способствовавшие этому.

Предварительное расследование уголовного дела, начатого по фактам незаконных действий сотрудников Билясуварского таможенного управления Государственного таможенного комитета и других лиц, участвовавших в контрабанде и других преступлениях, продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что инспектор 1-го отдела Билясуварского таможенного управления Государственного таможенного комитета Вюсал Гусейнов и кинолог-инструктор объединения «Azərterminalkompleks» Асиф Гаджимурадов, работавший в этом отделе, действуя в предварительном сговоре с Этибаром Хатемли и гражданином Исламской Республики Иран Джафаром Резеяном, используя свои служебные должности, в соответствии с достигнутой договорённостью способствовали незаконному перемещению через таможенный контроль на территории АР незарегистрированных в государственном порядке лекарственных средств общей стоимостью 400 тысяч манатов, включая препараты с сильнодействующими и психотропными веществами, а также немаркированные акцизной маркой табачные изделия, и их передаче соответствующим лицам на территории страны.

На основании собранных первоначальных доказательств Вюсалу Гусейнову, Асифу Гаджимурадову, Джафару Резеяну и Этибару Хатемли предъявлены обвинения соответственно по статьям 200-1.2.2, 200-1.2.3 (незаконный оборот лекарственных средств в особо крупных размерах, совершённый группой лиц по предварительному сговору), 206.3.2 (контрабанда в особо крупных размерах, совершённая группой лиц по предварительному сговору), 213-1.2.1, 213-1.2.3 (импорт товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без такой маркировки в особо крупных размерах, совершённый группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1, 234.4.3 (незаконный оборот психотропных веществ в особо крупных размерах, совершённый группой лиц по предварительному сговору), 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в особо крупных размерах с целью сбыта) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, Вюсал Гусейнов, Асиф Гаджимурадов и Эттибар Хатемли арестованы по решению суда, тогда как в отношении Джафара Резеяна следственным органом избрана иная мера пресечения, не связанная с арестом.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Поделиться:
118

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Николом Пашиняном - ФОТО

Xроника

Президент Азербайджана встретился с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен - ФОТО

В мире

Начинается процесс записи в очередь в дошкольные образовательные учреждения

Xроника

Ильхам Алиев участвует в открытии 7-го Саммита Европейского политического ...

Общество

Выявлен незаконный ввоз в Азербайджан лекарств и табачных изделий на сумму 400 тыс. манатов

Семейный конфликт в Гяндже закончился госпитализацией женщины

3-5 октября в «İrşad» стартует «Зелёная пятница» - ФОТО - ВИДЕО

В Говсане 67-летний мужчина насиловал мальчика на протяжении года

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Жаловавшийся на условия в детском доме №3 Мухаммед приговорен к 10 годам заключения

В Азербайджане введены новые тарифы на метро и автобусы

Погода на субботу: В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

В следующем году будет сдана в пользование еще одна станция бакинского метро

Последние новости

Венгрия продолжит покупать российские энергоносители

Сегодня, 12:40

Антониу Кошта: Мы ценим Азербайджан как важного партнера - ФОТО

Сегодня, 12:33

Рыжие соседи: почему лисы обосновались рядом с людьми? - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 12:30

Виктор Орбан: Азербайджан - золотой резерв для Евросоюза

Сегодня, 12:25

Выявлен незаконный ввоз в Азербайджан лекарств и табачных изделий на сумму 400 тыс. манатов

Сегодня, 12:20

Башара Асада пытались отравить в Москве - Сирийская обсерватория по правам человека

Сегодня, 12:15

Президент Азербайджана встретился с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен - ФОТО

Сегодня, 12:12

Семейный конфликт в Гяндже закончился госпитализацией женщины

Сегодня, 12:00

3-5 октября в «İrşad» стартует «Зелёная пятница» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

В Говсане 67-летний мужчина насиловал мальчика на протяжении года

Сегодня, 11:48

Начинается процесс записи в очередь в дошкольные образовательные учреждения

Сегодня, 11:40

У Робби Уильямса выявлено неврологическое расстройство

Сегодня, 11:25

Ильхам Алиев встретился с Николом Пашиняном - ФОТО

Сегодня, 11:17

Кино на неделю: Третья часть исторического байопика «Тагиев» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

Ильхам Алиев участвует в открытии 7-го Саммита Европейского политического сообщества

Сегодня, 11:06

Мерц и Орбан поссорились на саммите ЕС

Сегодня, 11:03

Министерство внутренней безопасности США заявило, что «Америка для американцев»

Сегодня, 10:57

Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль

Сегодня, 10:48

Министр обороны США Пит Хегсет: «Никаких генералов с лишним весом в армии»

Сегодня, 10:32

В Китае открыт самый высокий мост в мире

Сегодня, 10:28
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30