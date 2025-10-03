Минздрав предупреждает: Более 200 заболеваний связано со злоупотреблением алкоголем

На официальном сайте Министерства здравоохранения АР опубликовано интервью с врачом-наркологом Бакинского городского наркологического диспансера Минздрава Физзой Бахышовой, ознакомиться с которым можно далее.

- Как известно, 3 октября - Всемирный день борьбы с алкоголизмом. В связи с этим, хотелось бы узнать, каковы основные цели и задачи проведения Международного дня?

- С целью привлечь внимание общества на эту серьезную проблему, определить способы ее решения, по инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно 3 октября отмечается как Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1887 году скончался Джон Финч – выдающийся американский общественный деятель, посвятивший всю свою жизнь борьбе с алкоголизмом.

- Доктор, каковы основные причины появления алкоголизма?

- Хроническое употребление алкоголя отрицательно сказывается на психологическом, физиологическом и духовном состоянии человека. К физиологическим причинам относятся генетические факторы, различные заболевания головного мозга, неврологические и психические расстройства.

В развитии алкоголизма, в основе которого лежат социальные факторы, важную роль играет окружение человека. В результате чего быстро возникает алкогольная зависимость.

Другим фактором является психологический фактор, при котором человек предпочитает алкоголь, чтобы уйти от реальности, не соответствующей ожиданиям, а также «избежать встречи» с суровой правдой жизни.

- Как понять, на какой стадии находится зависимый от алкоголя человек?

- Формирование алкогольной зависимости различно и зависит от психического и физического состояния человека. На начальной стадии организм борется с токсическим воздействием алкоголя. Длительное присутствие этанола и продуктов его распада в крови оказывают воздействие на ткани головного мозга. В результате чего в начале возникает психическая, а затем – физическая зависимость.

На начальной стадии при приеме алкоголя вырабатывается эффект эйфории, который временно поднимает настроение и создает иллюзию удовлетворения. В это время алкоголезависимый человек чувствует себя более комфортно, у него повышается уверенность в себе. Однако все эти ощущения временны и исчезают после того, как эйфория, вызванная употреблением алкоголя, проходит.

Желание вновь получать эйфорию состояние алкогольного опьянения приводит к тому, что возникает тяга к спиртному. Этот этап совпадает с периодом психической зависимости.

На следующем этапе психическая зависимость сменяется физической зависимостью. В это время основными симптомами являются алкогольный тремор (дрожание рук), головная боль и снижение работоспособности. На этом этапе человек для достижения эффекта эйфории увеличивает дозу алкоголя. В результате чего он становится полностью зависимым от алкоголя и равнодушен к работе, родственникам и друзьям.

- Каковы последствия алкоголизма?

- Проблема алкоголя чрезвычайно серьезна: более 200 заболеваний связано с его злоупотреблением. Научно доказано, что этанол, содержащийся в любом спиртном напитке - канцерогенное вещество, которое повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний. Кроме того, алкоголизм является причиной около 25 процентов сердечно-сосудистых заболеваний. При злоупотреблении спиртными напитками развивается дистрофическое и жировое перерождение сердечной мышцы, которое может проявиться ишемической болезнью сердца, стенокардией, инфарктом миокарда и др. Кроме того, при алкоголизме страдает слизистая оболочка желудка, нарушаются секреторная, моторная и ферментативная функции желудка. Особый вред алкоголь причиняет печени. На фоне приема алкоголя тяжелее протекают гепатиты, быстрее формируется цирроз печени, наблюдаются панкреатиты, нередко из-за повреждения поджелудочной железы развивается сахарный диабет.

Алкоголь способствует биохимическим изменениям в мозге, вызывая гибель нейронов. Помимо этого, алкоголь замедляет когнитивные процессы, оказывает депрессирующее действие на нервную систему и ухудшает мыслительные способности.

- Каковы общие социальные последствия алкоголизма?

- Употребление алкоголя оказывает негативное влияние не только на здоровье человека, разрушая его внутренние органы и системы организма, но и на общество в целом. Длительное и систематическое употребление спиртных напитков приводит к ухудшению здоровья человека, а также может привести к конфликтам, распаду семьи.

Регулярное употребление спиртных напитков приводит к тяжелым интоксикациям, хроническим заболеваниям. Под воздействием алкоголя люди теряют чувство ответственности перед обществом. Самый опасный из них – вождение автомобиля в нетрезвом виде.

- Насколько эффективны лечение и реабилитация людей, страдающих алкогольной зависимостью?

- Алкогольная зависимость, как и другие виды зависимости, отличается сложностью лечения. Именно поэтому необходим комплексный подход к лечению наркотической и алкогольной зависимости. В ходе лечения в первую очередь проводится интенсивная терапия, направленная на стабилизацию состояния пациента. На этом этапе критерием эффективности лечения является восстановление жизненно важных функций организма. На следующем этапе проводится восстановительное и противорецидивное лечение.

Именно после этих этапов пациент готов к этапу реабилитации. Реабилитация представляет собой комплекс медицинских и социальных мероприятий, направленных на максимальное восстановление, поддержание и повышение адаптации пациента к жизни.

В 1935 году в США появилось Сообщество Анонимных Алкоголиков (Alcoholics Anonymous). Его основателями стали — Уильям (Билл) Уилсон и Роберт (Боб) Смит. Основой работы Сообщества стала 12-шаговая программа выздоровления или программа Миннесота.