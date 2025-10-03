 По инициативе Лейлы Алиевой организована международная конференция по Каспийскому морю - ФОТО | 1news.az | Новости
По инициативе Лейлы Алиевой организована международная конференция по Каспийскому морю - ФОТО

First News Media16:30 - Сегодня
По инициативе Лейлы Алиевой организована международная конференция по Каспийскому морю - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 2–3 октября в Бакинском конгресс-центре состоялась международная конференция на тему «Поворотный момент для Каспийского моря: переход от результатов COP29 и UNOC 2025 к действиям по COP30».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открывшейся 3 октября сессии с выступлениями, посвященными проблемам крупнейшего и не имеющего аналогов в мире закрытого водоема — Каспийского моря, выступили представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, учредитель и директор организации Great Whale Conservancy Майкл Фишбах, директор Центра рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики Джейхун Алиев, главный операционный директор Бакинского международного морского торгового порта Юджин Сих, а также подключившийся онлайн директор Глобальной ресурсной информационной базы данных Программы ООН по окружающей сред (ЮНЕП) Паскаль Педуцци. Они отметили, что снижение уровня моря, истощение биоресурсов, деградация прибрежных экосистем и загрязнение — это вызовы, которые не могут быть решены усилиями одного государства.

Было отмечено, что снижение уровня Каспия, наблюдаемое в последние десятилетия, создает серьезные последствия как для прибрежной инфраструктуры, так и для экосистем. За последние 30 лет уровень воды снизился на 2,5 метра, что негативно сказалось на рыбном хозяйстве, населенных пунктах и устойчивости экосистем. Отступление воды порождает новые экологические риски, такие как засоление почв, ослабление биологического разнообразия. Подчеркивалось, что воздействие и последствия процессов, происходящих по причине изменения климата в имеющем глобальное значение Каспийском море, носят региональный характер, и могут быть устранены только в условиях скоординированных мер, совместных исследований и взаимного доверия. Также была особо подчеркнута необходимость трансформации результатов, достигнутых в период председательства Азербайджана на COP29, в практические шаги.

Мероприятие продолжилось дискуссиями, в ходе которых представители председательства COP29, Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), а также специализированных научно-исследовательских учреждений различных стран рассмотрели возможности регионального сотрудничества в области охраны Каспийского моря, вопросы управления водными ресурсами и усиления международной координации. Участники отметили существующие вызовы в связи с экологическим состоянием Каспия и подчеркнули важность укрепления международного научного сотрудничества.

Следует отметить, что цель мероприятия, организованного совместно IDEA и научной сетью Caspisnet, заключалась в том, чтобы собрать специализированных ученых и экспертов по морской экологии, устойчивой аквакультуре, гидрологии, географическим информационным системам и другим смежным областям из более чем 10 стран с целью обмена мнениями о динамике изменения уровня Каспийского моря, сохранении морского биоразнообразия и экологического баланса, а также для совместного поиска путей решения проблемы.

В рамках мероприятия также будет организована поездка участников в Абшеронский национальный парк для непосредственного ознакомления с богатым биоразнообразием Каспия.

По инициативе Лейлы Алиевой организована международная конференция по Каспийскому морю - ФОТО

