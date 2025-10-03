Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государств
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях в связи с Днем сотрудничества тюркских государств 3 октября.
"3 октября - День Сотрудничества Тюркских Государств.
Именно в этот день в 2009 году на древней азербайджанской земле - в Нахчыване - была заложена основа Организации Тюркских Государств.
От всей души поздравляю тюркский мир с этим знаменательным днем.
Тюркский мир - это наша семья!
За прошедшие 16 лет наша организация окрепла, приобрела высокий авторитет на международной арене и расширила свои ряды.
Организация Тюркских Государств внесла значительный вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в дальнейшее усиление солидарности между тюркскими народами.
Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для укрепления единства тюркского мира. Наше братство вечно!", - говорится в публикации.