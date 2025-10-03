Женская сборная Азербайджана по волейболу вышла в полуфинал III Игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня в рамках III Игр стран СНГ во Дворце спорта Гянджи продолжились соревнования по волейболу.

Как передает 1news.az, сборная Азербайджана, расположившаяся в группе А, одержала победу над Узбекистаном со счетом 3:2.

Как лидер группы наша команда вышла в полуфинал. Соперником нашей сборной на этом этапе станет Беларусь.

В другой игре дня сборная России в группе B обыграла Кыргызстан (3:0) и вышла в финал. Их соперником на этом этапе станет команда Узбекистана.

Отметим, что полуфинальные матчи состоятся 5 октября.