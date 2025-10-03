Назначен новый член правления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Айтадж Алисултанлы назначена членом правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

О этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Айтадж Алисултанлы родилась в городе Баку. Высшее образование получила в Азербайджанском университете архитектуры и строительства по специальности «Архитектура», а магистратуру окончила по направлению «Реставрация и реконструкция архитектурных памятников».

Свою профессиональную деятельность начала в различных частных компаниях, работала архитектором в компании Pasha Construction. С 2021 года занимала руководящие должности в Главном управлении архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, была государственным служащим 3-й, а затем 2-й категории.

Она является членом Правления Союза архитекторов Азербайджана, а также Международного совета по памятникам и историческим местам (ICOMOS) при ЮНЕСКО. В 2015 году была удостоена премии «Молодежь года» Министерством молодежи и спорта Азербайджана.

С апреля 2025 года Айтадж Алисултанлы занимала должность заместителя директора, а затем директора Научно-культурного центра Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Согласно распоряжению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 1 октября 2025 года, Айтадж Алисултанлы назначена членом Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».