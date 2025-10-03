 Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю Дня германского единства | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю Дня германского единства

First News Media11:40 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу сердечные поздравления по случаю 3 октября – Дня германского единства.

Германия является для нас важной страной-партнером, и мы придаем большое значение всестороннему развитию наших двусторонних отношений. Ваш визит в Азербайджан в апреле придал новый импульс развитию нашего сотрудничества, имеющего обширную повестку дня.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Германией, продолжение нашего взаимодействия в ряде областей, представляющих взаимный интерес, и наполнение его новым содержанием.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Германии – постоянного мира и процветания».

