Общество

Новые правила Bolt в Баку: Введен штраф до 50 манатов за отмену заказов, оплаченных картой

Феликс Вишневецкий11:55 - Сегодня
Основная цель компании Bolt - обеспечить безопасную и комфортную поездку как для водителей, предоставляющих услуги через приложение, так и для пассажиров.

Об этом говорится в официальном заявлении компании Bolt, в котором также отмечается следующее: «Оплата поездок, заказанных через приложение Bolt, может осуществляться как банковской картой, так и наличными. Недопустимо, чтобы водитель отменял поездку по причине оплаты картой. В таких случаях пассажирам рекомендуется подать жалобу через приложение».

Подчеркивается, что служба поддержки Bolt рассматривает обращение, и в случае подтверждения факта устанавливает контакт с водителем и принимает необходимые меры.

Отмечается, что компания Bolt активировала функцию «Раннее обналичивание» для партнеров-водителей, работающих в Баку и на Абшеронском полуострове, благодаря которой водители могут получать заработанные средства ежедневно на свои банковские карты, не дожидаясь еженедельной выплаты и расчетов. Таким образом, суммы, оплаченные картой, водитель также может ежедневно снимать со своего банковского счета или привязанной банковской карты.

«В настоящее время у водителей нет никаких обоснованных и законных причин отказываться от заказов, оплаченных картой. Водители имеют возможность ежедневно выводить заработанные средства через платформу Bolt на банковскую карту», - подчеркивают в компании Bolt.

В Bolt отмечают, что в случае, если вышеуказанная ситуация имеет место и подтверждается в результате проверки, в соответствии с Условиями и Правилами компании Bolt, за каждый такой отказ к водителю может быть применена финансовая санкция в размере до 50 манатов и/или, в случае повторного нарушения, его право на использование сервисов Bolt может быть ограничено (аккаунт заблокирован).

