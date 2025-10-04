В Джебраиле отпраздновали День города

Во второй раз после освобождения Джебраильского района жители города с радостью и в торжественной атмосфере отметили День города на своей родной земле.

Мероприятие началось с выставки, в которой были представлены фотографии, отражающие древнюю и современную историю, а также культурное наследие района. Для маленьких жителей города были организованы интерактивные развлечения и зона "face art".

Праздничная программа продолжилась концертом с участием известных деятелей культуры, которые подарили гостям вечера позитивное настроение. В торжестве приняли участие специальный представитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах Вахид Гаджиев, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в этих районах Неврес Джафаров, а также местные интеллигенты и представители общественности.

Отметим, что город Джебраил был освобождён от оккупации 4 октября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны. В соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики от 31 июля 2023 года «Об учреждении дней городов на освобождённых территориях», 4 октября ежегодно отмечается как День города Джебраил.