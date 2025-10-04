Азербайджанский каратист завоевал золото на III Играх стран СНГ - ВИДЕО
Сегодня в Мингячевире стартовали соревнования по карате среди юниоров в рамках III Игр стран СНГ.
Как передает 1news.az, азербайджанский спортсмен Тургут Гасанов одержал блестящую победу в финале, завоевав золотую медаль. В решающем поединке Гасанов встретился с российским соперником Конашау-бии Курмановым.
В напряженной борьбе Гасанов с самого начала взял ситуацию под свой контроль и смог уверенно удержать преимущество до конца боя.
Фаига Мамедова
