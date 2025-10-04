Тургут Гасанов: «Чувство победы - великолепно! Моя цель - Чемпионат мира»

«Чувство победы — великолепно!»

Как передает 1news.az, об этом сказал азербайджанский спортсмен Тургут Гасанов, обладатель золотой медали III Игр стран СНГ по карате.

«Мы долго готовились, и даже несмотря на то, что одна моя рука была травмирована, я всё равно смог победить. Оба моих боя были тяжёлыми, но я знал своих соперников, поскольку мы вместе с тренерами долгое время их анализировали. Звучание нашего гимна - это невероятное ощущение. Моя следующая цель - Игры исламской солидарности и Чемпионат мира»,- отметил спортсмен.

Фаига Мамедова