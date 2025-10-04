Азербайджанские каратисты завершили турнир с 16 медалями - ФОТО

Сегодня в рамках III Игр стран СНГ в Мингячевирском олимпийском комплексе «Кюр»завершились соревнования по карате.

Как передает 1news.az, Тургут Гасанов (84 кг), Ирина Зарецка (68 кг) и Фарид Агаев (-75 кг) завоевали золотые медали.

Асиман Гурбангулы (+84 кг) уступил в решающем поединке и довольствовался вторым местом. Бронзовые медали завоевали Айсу Алиева (-61 кг), Фарид Шахбазлы (-84 кг) и Рашид Сулейманов (-75 кг).

Напомним, вчера встретились два азербайджанских каратиста в весовой категории 55 килограммов. Медина Садыгова победила Назрин Пириеву и завоевала золотую медаль. Серебряную медаль также завоевал Фарид Савадов (60 кг).

Другой наш представитель Нуран Рзазаде (-67 кг) победил кыргызстанца Ерлана Акылбека (7:3) и завоевал золотую медаль.

Кроме того, Роман Гейдаров (ката) выиграл золотую медаль, победив Самандара Уразалиеваиз Узбекистана.

Инджи Азизова (50 кг), Аслан Достуев (67 кг), Рамиля Гейдарова и Ровшан Алиев (оба ката) довольствовались бронзовой наградой, проиграв в полуфинале.

Таким образом, наши каратисты завершили турнир с 16 медалями.

Фаига Мамедова