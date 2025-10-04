Зеленский одобрил три пакета антироссийских санкций
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о новых антироссийских санкциях.
Политик сообщил о подписании документов по разным видам ограничений:
он продлил истекающие санкции против предпринимателей, связанных с российскими властями;
распорядился о мерах в отношении производителей беспилотников и комплектующих, работающих на военную промышленность России;
наложил ограничения на лица и компании, связанные с нефтяным сектором РФ.
По словам главы государства, Киев продолжает оказывать комплексное давление на Москву и координирует свои действия с партнерами.
«Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами. Также ожидаем новые санкции Европейского Союза --19-й пакет — и соответствующие шаги Соединенных Штатов», — заявил Зеленский.
В конце сентября украинский лидер подписал указы о мерах против пропагандистов, которые помогают России», и против лиц, которые ведут бизнес на занятых ВС РФ территориях, пополняют российский бюджет и «поддерживают систему зла».
Ранее Трамп заявил, что экономика России «катится к чертям».
Источник: Gazeta.ru