Зеленский одобрил три пакета антироссийских санкций

First News Media22:42 - Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о новых антироссийских санкциях.

Политик сообщил о подписании документов по разным видам ограничений:

он продлил истекающие санкции против предпринимателей, связанных с российскими властями;

распорядился о мерах в отношении производителей беспилотников и комплектующих, работающих на военную промышленность России;

наложил ограничения на лица и компании, связанные с нефтяным сектором РФ.

По словам главы государства, Киев продолжает оказывать комплексное давление на Москву и координирует свои действия с партнерами.

«Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами. Также ожидаем новые санкции Европейского Союза --19-й пакет — и соответствующие шаги Соединенных Штатов», — заявил Зеленский.

В конце сентября украинский лидер подписал указы о мерах против пропагандистов, которые помогают России», и против лиц, которые ведут бизнес на занятых ВС РФ территориях, пополняют российский бюджет и «поддерживают систему зла».

Ранее Трамп заявил, что экономика России «катится к чертям».

Источник: Gazeta.ru

