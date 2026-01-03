Родригес потребовала от США освободить Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настаивает на освобождении захваченного США венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Мы требуем немедленного освобождения Николаса Мадуро и его супруги", - сказала Родригес в обращении к согражданам, ее цитирует испанское агентство EFE.

Она отметила, что именно Мадуро - законный президент Венесуэлы.

Также Родригес призвала венесуэльцев к тому, чтобы общими усилиями обеспечивать защиту страны.

Источник: Интерфакс