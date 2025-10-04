Медальный зачет III Игр стран СНГ на 9-й день

В семи городах Азербайджана продолжаются III Игры стран СНГ.

Как передает 1news.az, на данный момент в медальном зачете лидирует Россия, у которой 116 (73-27-16) медалей. Беларусь идет второй, имея в своем активе 63 медали: 15 золотых, 20 серебряных и 28 бронзовых. Третьим идет Азербайджан – 83 (13-27-43) медали.

На сегодняшний день медали III Игр стран СНГ завоевали спортсмены из 8 стран. В целом, в соревнованиях участвуют атлеты из 13 стран.

Фаига Мамедова