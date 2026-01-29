 Кто они - новые генералы Госкомтаможни? - ДОСЬЕ | 1news.az | Новости
Кто они - новые генералы Госкомтаможни? - ДОСЬЕ

First News Media20:24 - Сегодня
Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева четырём сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены высшие специальные звания.

1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo» представляет досье таможенников, получивших звание генерал-майора.

Фуад Эльхан оглу Мамедов (34 года) — на протяжении многих лет работал на различных должностях в таможенных органах. В марте 2025 года назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета. К слову, Ф.Мамедов стал самым молодым генералом страны.

Фуад Микаил оглу Асланов (47 лет) — ранее занимал должность начальника Главного управления технологических инноваций и статистики ГТК. В настоящее время возглавляет Главное управление цифрового управления.

Эльмир Бахадур оглу Рамазанов (38 лет) — ранее работал заместителем начальника Бакинского главного таможенного управления. С 2023 года является начальником данного управления.

Отметим, что сегодняшним распоряжением главы государства председателю Государственного таможенного комитета Шахину Багирову также присвоено высшее специальное звание генерал-полковника.

