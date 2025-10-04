В Баку прощаются с Огтаем Ширалиевым - ФОТО

Проходит церемония прощания с бывшим министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым.

В церемонии принимают участие члены семьи покойного и его друзья.

Отметим, бывший министр будет похоронен на кладбище «Гурд гапысы». Он скончался вчера вечером в поселке Шувелян Хазарского района.

Огтай Ширалиев родился 2 августа 1950 года в Баку в семье врачей. В 2005 году был назначен министром здравоохранения Азербайджанской Республики. 12 августа 2015 года Огтай Ширалиев был награжден орденом «Шохрат» за заслуги в развитии здравоохранения.

23 апреля 2021 года освобожден от должности министра здравоохранения Азербайджанской Республики.

Источник: АПА