Предотвращена контрабанда свыше 500 кг наркотиков из Ирана Азербайджан

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду около 510 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан морским путем.

Об этом 1news.az сообщили в Государственной пограничной службе.

В результате мероприятий, проведенных на Каспийском море, были задержаны члены организованной преступной группы, пытавшиеся перевезти особо крупную партию наркотических средств из Ирана в Азербайджан, отмечается в сообщении.

Согласно информации, 27 сентября в результате взаимодействия подразделений береговой охраны и пунктов технического наблюдения в Каспийском море была обнаружена неизвестная цель. Для ее задержания пограничные корабли, находившиеся на охране государственной границы, начали операцию преследования, а подразделения береговой охраны осуществили неотложные меры по блокированию береговой линии.

В результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных в территориальных водах Азербайджана и прибрежной зоне, в соответствии с требованиями закона Азербайджана "О государственной границе", был произведен предупредительный выстрел для остановки плавательного средства, которое было вынуждено причалить к берегу Каспийского моря на территории Хачмазского района.

В ходе первичного допроса было установлено, что задержанными являются граждане Ирана – Атаджани Тахир Халед 1979 года рождения, Махтуми Садиг Аразгурбан 1987 года рождения и Гангерме Омид Чалдже 1989 года рождения.

При осмотре памяти GPS-устройства марки Garmin, обнаруженного у нарушителей границы, было установлено, что они преодолели расстояние в 1074 км с территории Ирана, проходя через территориальные воды Туркменистана, и вошли на территорию Азербайджана.

В результате поисковых мероприятий, проведенных на траектории движения задержанного плавательного средства типа "Лайнер" и на месте происшествия, было обнаружено и изъято наркотическое вещество общим весом 509 кг 800 г.

В результате продолжения оперативных мероприятий на месте происшествия были задержаны в качестве подозреваемых 4 гражданина Азербайджана, находившихся в автомобиле марки "Нива".

По факту совместно с Генеральной прокуратурой продолжаются следственно-оперативные мероприятия.