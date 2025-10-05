 «Одолели даже сильных противников»: Эмин Искендеров о триумфе юношеской сборной | 1news.az | Новости
«Одолели даже сильных противников»: Эмин Искендеров о триумфе юношеской сборной

Фаига Мамедова23:45 - 05 / 10 / 2025
Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по дзюдо Эмин Искендеров прокомментировал выступления команды, отметив высокий уровень подготовки и силу духа своих подопечных.

Как передает 1news.az, тренер поздравил всех и подчеркнул серьёзный характер турнира.

«Действительно, были напряжённые схватки, и мы серьёзно к ним готовились. Мы верили, что подарим болельщикам эту радость и этот результат на родной земле», - заявил Эмин Искендеров.

«Были допущены определённые ошибки, но мы собрали ребят, и после мотивационной поддержки они смогли одолеть даже наших сильных противников. Несмотря на то, что здесь выступали сильные, именитые спортсмены, мы одержали над ними победу», - добавил главный тренер.

В заключение Эмин Искендеров также дал высокую оценку уровню проведения соревнований: «Организация мероприятия находится на высоком уровне как для спортсменов, так и для всех гостей».

Фаига Мамедова

