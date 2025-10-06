В Баку сносят памятник архитектуры? Официальный комментарий - ВИДЕО

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре сделал официальное разъяснение в связи с распространением в медиа видеоролика и сообщений о якобы планируемом сносе здания, расположенного по адресу: г. Баку, ул. Рзы Гулиева.

«Жилой дом 1903 года постройки, расположенный по указанному адресу, постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 132 от 2 августа 2001 года внесён в список памятников архитектуры и находится под государственной охраной. В связи с этим снос здания исключен. Как неоднократно подчеркивал Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, ни один памятник архитектуры не подлежит сносу», - отмечают в Госкомитете.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре также призвал представителей медиа и пользователей социальных сетей воздержаться от распространения недостоверной информации, которая может ввести общественность в заблуждение.



