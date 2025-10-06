Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

В семи городах Азербайджана продолжаются III Игры стран СНГ.

Как передает 1news.az, на данный момент в медальном зачете лидирует Россия, у которой 194 (105-55-34) медали. Азербайджан идет вторым, имея в своем активе 161 медаль: 29 золотых, 46 серебряных и 86бронзовых. На третьем месте расположилась Беларусь – 101 (27-26-48) медаль.

На сегодняшний день медали III Игр стран СНГ завоевали спортсмены из 10 стран. В целом, в соревнованиях участвуют атлеты из 13 стран.