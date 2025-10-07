Италия призывает к глобальному перемирию на время Олимпийских игр

Италия намерена внести в ООН предложение о временном прекращении военных действий на период проведения XXV зимних Олимпийских игр, которые состоятся в феврале 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на министра иностранных дел и вице-премьера страны Антонио Таяни.

Инициатива восходит к древней традиции ekecheiria — священного олимпийского перемирия, которое в античные времена обеспечивало безопасность спортсменов и зрителей, направлявшихся на Игры. Современная версия этой практики поддерживается ООН с 1993 года: каждая страна, принимающая Олимпиаду, вносит соответствующую резолюцию о прекращении огня на время соревнований.

«Рим и Италия всегда выступают за мир, развитие и рост. В свете Олимпиады в Милане и Кортине представим в ООН предложение об олимпийском перемирии на всех театрах военных действий, включая Украину и Ближний Восток», — заявил Таяни.

Предложение Италии, как ожидается, будет рассмотрено Генеральной Ассамблеей ООН в ближайшие месяцы.

В Риме подчеркивают, что инициатива направлена не только на обеспечение безопасности участников Игр, но и на напоминание мировому сообществу о ценностях гуманизма, взаимопонимания и диалога, лежащих в основе олимпийского движения.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут на северо-востоке Италии с 6 по 22 февраля. Это будут первые Игры в истории, проводимые сразу в двух городах — Милане и Кортине-д’Ампеццо, — что символически отражает стремление страны объединить традицию и современность.

Джамиля Суджадинова

Источник: Report