Мирзиёев предложил создать Совет экономического сотрудничества в рамках ОТГ

Пришло время создать Совет экономического сотрудничества в рамках ОТГ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

"Сегодня в рамках нашей организации осуществляется сотрудничество в 35 областях. Укрепление организации - наша основная цель и задача. Мы поддерживаем подписание в кратчайшие сроки соглашения о стратегической дружбе и сотрудничестве между тюркскими государствами. Считаем важным создание новой стратегии развития до 2030 года для укрепления многостороннего сотрудничества. В ближайшем будущем мы должны создать новые экономические возможности", - добавил он.

Президент Узбекистана подчеркнул, что пришло время создать Совет экономического сотрудничества в рамках ОТГ и для этого страна готова учредить офис в Ташкенте.