Эрдоган: Мы должны сделать Транскаспийский Средний коридор еще более эффективным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на то, что подписанная участниками XII саммита Организации тюркских государств (ОТГ) Габалинская декларация принесет пользу всем дружественным и братским странам, особенно тюркскому миру.

Об этом турецкий лидер написал на своей странице в социальной сети Х.

«Мы добавляем новые успехи к успехам, которых организация достигла за последние 16 лет, следуя девизу «Единство в языке, в мыслях, в работе». В такой период мы считаем крайне уместным и значимым выбрать темой нашего саммита «Региональный мир и безопасность». Мы должны быть в состоянии реализовать видение, которое продемонстрирует свой голос и силу во взаимодействии с другими соответствующими международными организациями и альянсами. В этом контексте я искренне верю, что согласованный сегодня формат «ОТГ+» привнесет новое дыхание в наше сотрудничество с третьими сторонами», - отметил Эрдоган.

Он выразил уверенность в том, что страны ОТГ могут ответить на все проблемы — от терроризма до нелегальной миграции, от киберугроз до изменения климата — общей позицией и укрепить собственную безопасность.

«Важным шагом в этом направлении я считаю состоявшуюся в июле Первую встречу органов оборонной промышленности Организации тюркских государств. Мы рассматриваем наши инициативы в области транспорта, энергетической безопасности и торговой интеграции как дополнительные части этого подхода. В наших интересах сосредоточиться на проектах и инвестициях, которые активизируют и укрепят энергетические и коммуникационные связи между нами. Мы должны сделать Транскаспийский Средний коридор еще более эффективным», - подчеркнул турецкий лидер.