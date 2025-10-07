В двенадцатый день III Игр стран СНГ пройдут соревнования по 4 видам спорта.

В матче за золотую медаль на стадионе города Шеки встретятся сборные Азербайджана и Узбекистана по човгану.

Как передает 1news.az, в Шекинском олимпийском спортивном комплексе продолжатся соревнования по художественной гимнастике.

Во Дворце спорта Гянджи завершатсясоревнования по фехтованию.

А в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе определятся призеры соревнований по греко-римской борьбе.