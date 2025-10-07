Двенадцатый день III Игр стран СНГ: пройдут соревнования по 4 видам спорта
В двенадцатый день III Игр стран СНГ пройдут соревнования по 4 видам спорта.
В матче за золотую медаль на стадионе города Шеки встретятся сборные Азербайджана и Узбекистана по човгану.
Как передает 1news.az, в Шекинском олимпийском спортивном комплексе продолжатся соревнования по художественной гимнастике.
Во Дворце спорта Гянджи завершатсясоревнования по фехтованию.
А в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе определятся призеры соревнований по греко-римской борьбе.
