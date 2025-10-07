Глава МИД Азербайджана: ОТГ стала динамичным региональным центром

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) проходит во вторник в Габале.

Как отметил на мероприятии глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, заседание СМИД предваряет XII Саммит по региональному миру и безопасности стран ОТГ, который пройдет чуть позже в этот же день, и проводится в рамках подготовки к нему.

Д.Байрамов поблагодарил кыргызского коллегу за вклад в деятельность организации: «Организация тюркских государств стала динамичным региональным центром. Сегодня в рамках этой встречи мы вновь обсудим сотрудничество в областях энергетической безопасности, экономики и цифровых навыков», - сказал азербайджанский министр.

Источник: АПА