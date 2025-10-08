В Азербайджане объединяется ряд институтов - постановление Кабмина
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об оптимизации научных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и образования.
Так, на основе данного постановления в подчинении указанного министерства создаются следующие юридические лица публичного права:
- Институт геологии на основе Института геологии и геофизики и Института газа;
- Институт географии на основе Института географии имени академика Гасана Алиева и Института почвоведения и агрохимии;
- Институт физики на основе Института физики и Института радиационных проблем;
- Институт химии на основе Института катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева и Института химии присадок имени академика Али Гулиева;
- Институт математики на основе Института систем управления и Института механики и математики;
- Институт ботаники на основе Института ботаники и Института дендрологии;
- Институт исследования живых систем на основе Института зоологии и Института физиологии имени академика Абдуллы Гараева;
- Институт молекулярной биологии на основе Института молекулярной биологии и биотехнологий, Института микробиологии и Института биофизики.
Кроме того, данным постановлением:
- Институт полимерных материалов передается в ведение Сумгайытского госуниверситета;
- Институт экологии и природных ресурсов (Гянджа), Институт биоресурсов (Гянджа), Институт аграрных проблем (Гянджа) и Ботанический сад (Гянджа) передаются в ведение Гянджинского госуниверситета;
- Институт природных ресурсов (Нахчыван), Институт биоресурсов (Нахчыван) и Батабатская астрофизическая обсерватория передаются в подчинение Нахчыванского госуниверситета.