Госминистр Грузии совершит визит в Азербайджан

Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани посетит Баку.

Как передает Report, об этом сообщает аппарат Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства.

Она примет участие в международной конференции "Объединение усилий и укрепление сотрудничества для решения вопросов, связанных с без вести пропавшими лицами", которая состоится 9 октября в Баку.

Приглашение для участия было направлено председателем Государственной комиссии по военнопленным, заложникам и без вести пропавшим лицам Азербайджана.

"Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани выступит с речью на сессии открытия международной конференции в Баку", - сообщает ведомство.