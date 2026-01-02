 Ранее не опубликованные снимки Национального героя Натига Гасимова - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Ранее не опубликованные снимки Национального героя Натига Гасимова - ФОТО

First News Media23:27 - 02 / 01 / 2026
Ранее не опубликованные снимки Национального героя Натига Гасимова - ФОТО

Как известно, сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.

Натиг Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района Азербайджана. В 1991 году после нападения армянских вооруженных формирований на суверенные территории Азербайджанской Республики он вступил в добровольческий батальон «Карабахские соколы», сформированный в Агдамском районе, и участвовал в защите Родины.

12 марта 1992 года Натиг Гасымов был захвачен противником в бою в направлении села Пирляр Ходжалинского района. Он пять дней сражался в одиночку без еды и воды после того, как шесть его товарищей погибли в бою за албанскую церковь, расположенную вблизи села Пирляр. На шестой день, после того как у него закончились боеприпасы, 12 марта 1992 года, был захвачен в плен противником, о чем есть свидетельства российского и итальянского журналистов Константина Смирнова и Энрико Сарзи. Факт пленения описан в статье «Страх» в 14-м и 15-м номерах российского журнала «Огонёк», вышедших 1992 году.

Отметим, что 25 июня 2024 года распоряжением Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, Натигу Гасымову было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».

Натиг Гасимов особенно запомнился фотографиями, на которых он держит в руках азербайджанский флаг, а также кадрами с допроса армянами.

Azxeber.com опубликовал редкие фотографии Натига Гасимова, сделанные в 1989 году, когда он служил во внутренних войсках в Красноярском крае России.

Поделиться:
449

Актуально

В мире

Граждане жалуются на «усиленный» режим работы «АзериГаз» - ВИДЕО

В мире

Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

Общество

Ранее не опубликованные снимки Национального героя Натига Гасимова - ФОТО

Экономика

Обсуждён механизм инвестиций Азербайджана в Пакистан

Общество

Ранее не опубликованные снимки Национального героя Натига Гасимова - ФОТО

В Шамахе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

В Гяндже произошёл пожар в девятиэтажном доме - ФОТО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

После 15 января граждане Азербайджана смогут посещать Черногорию только при наличии визы

McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Ени Ясамал - ФОТО

Мороз и ветер - ПОГОДА НА ЗАВТРА

В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

Последние новости

Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

Сегодня, 00:00

В Иране полиция применяет насилие против протестующих - ВИДЕО

02 / 01 / 2026, 23:50

Новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов - ОБНОВЛЕНО

02 / 01 / 2026, 23:40

Ранее не опубликованные снимки Национального героя Натига Гасимова - ФОТО

02 / 01 / 2026, 23:27

Обвиняемый в жестоком убийстве своей сотрудницы бизнесмен может не получить наказания

02 / 01 / 2026, 23:00

Трамп утверждает, что ветряные электростанции убивают миллионы птиц

02 / 01 / 2026, 22:40

Прокуратура назвала причину пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтан

02 / 01 / 2026, 22:10

В Шамахе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

02 / 01 / 2026, 21:45

Граждане жалуются на «усиленный» режим работы «АзериГаз» - ВИДЕО

02 / 01 / 2026, 21:20

Стал известен новый глава ГУР Украины

02 / 01 / 2026, 21:00

Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 30 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

02 / 01 / 2026, 20:40

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

02 / 01 / 2026, 20:25

Рейс из Гонконга вылетел в 2026 году, а приземлился в Лос-Анджелесе в 2025-м

02 / 01 / 2026, 20:01

Обсуждён механизм инвестиций Азербайджана в Пакистан

02 / 01 / 2026, 19:40

В Гяндже произошёл пожар в девятиэтажном доме - ФОТО

02 / 01 / 2026, 19:20

Анджелина Джоли покидает США

02 / 01 / 2026, 19:00

В Шамахе были спасены пять человек, оказавшихся без помощи на обледенелой дороге

02 / 01 / 2026, 18:30

Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона

02 / 01 / 2026, 18:00

Иранские СМИ сообщили о нападении протестующих на сотрудников полиции

02 / 01 / 2026, 17:46

В Баку сильный ветер привел к обрушению фасада многоэтажного здания

02 / 01 / 2026, 17:19
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43