Ранее не опубликованные снимки Национального героя Натига Гасимова - ФОТО

Как известно, сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.

Натиг Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района Азербайджана. В 1991 году после нападения армянских вооруженных формирований на суверенные территории Азербайджанской Республики он вступил в добровольческий батальон «Карабахские соколы», сформированный в Агдамском районе, и участвовал в защите Родины.

12 марта 1992 года Натиг Гасымов был захвачен противником в бою в направлении села Пирляр Ходжалинского района. Он пять дней сражался в одиночку без еды и воды после того, как шесть его товарищей погибли в бою за албанскую церковь, расположенную вблизи села Пирляр. На шестой день, после того как у него закончились боеприпасы, 12 марта 1992 года, был захвачен в плен противником, о чем есть свидетельства российского и итальянского журналистов Константина Смирнова и Энрико Сарзи. Факт пленения описан в статье «Страх» в 14-м и 15-м номерах российского журнала «Огонёк», вышедших 1992 году.

Отметим, что 25 июня 2024 года распоряжением Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, Натигу Гасымову было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».

Натиг Гасимов особенно запомнился фотографиями, на которых он держит в руках азербайджанский флаг, а также кадрами с допроса армянами.

Azxeber.com опубликовал редкие фотографии Натига Гасимова, сделанные в 1989 году, когда он служил во внутренних войсках в Красноярском крае России.