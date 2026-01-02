 Стал известен новый глава ГУР Украины | 1news.az | Новости
Стал известен новый глава ГУР Украины

First News Media21:00 - Сегодня
Стал известен новый глава ГУР Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки (СВР), новым главой Главного управления разведки (ГУР).

Как сообщает АПА со ссылкой на Униан, об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины», - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина продолжит фокусироваться на уменьшении экономического потенциала России.

Отметим, что ранее обязанности руководителя Главного управления военной разведки Украины (ГУР) исполнял Кирилл Буданов.

Буданов принял предложение Зеленского и был назначен руководителем Офиса президента Украины.

