Прокуратура назвала причину пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтан

Прокуратура кантона Вале склоняется к версии, что неосторожное обращение со свечой-фонтаном или бенгальскими огнями стало причиной пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана.

Об этом свидетельствуют высказывания генерального прокурора кантона Вале Беатрис Пийу.

"Все указывает на то, что огонь вызвали свечи-фонтаны или бенгальские огни, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку. Оттуда произошло очень быстрое общее возгорание", - сказала она на пресс-конференции, посвященной трагедии.

По ее словам, эти выводы были сделаны на основании видеозаписей и допросов. Она уточнила, что в ходе допросов были опрошены два французских управляющих и выжившие. Прокурор отметила, что версия со свечой-фонтаном на текущий момент представляется наиболее вероятной, но не является окончательной. По ее словам, такие свечи часто используют при праздновании дня рождения, они продаются повсеместно.

Источник: ТАСС