Трамп утверждает, что ветряные электростанции убивают миллионы птиц

Президент США Дональд Трамп заявил, что ветряные электростанции приводят к уничтожению миллионов птиц.

Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social, выложив фото ветряной турбины с пролетающими рядом птицами.

В день своей инаугурации Трамп подписал указ, приостанавливающий выдачу всех новых разрешений и договоров на аренду участков для проектов наземной и морской ветроэнергетики. По его словам, США планируют перейти на традиционную энергетику вместо ветряной. Позднее, во время своего визита в Шотландию, американский лидер остался недоволен ветряками у своих полей для гольфа.

Ученые ранее опубликовали исследование, согласно которому количество не выживших птиц и летучих мышей от ветряных турбин увеличивается во время сезонных миграций. По информации специалистов, большинство ветряков США находится в прериях и равнинах центральных и западных штатов, где многие виды птиц обитают круглый год и постоянно подвергаются риску столкновения. Напротив, лесные птицы страдают от этих турбин только во время их дальних миграций.