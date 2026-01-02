 Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 30 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 30 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:40 - Сегодня
Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 30 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших в результате ракетной атаки России по центру Харькова увеличилось до 30 человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Oб этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и президент Украины Владимир Зеленский.

По уточненной информации, в результате удара полностью разрушен пятиэтажный жилой дом в Киевском районе города. По предварительным данным, российская армия нанесла удар по Харькову двумя ракетами.

"Просто по жилому району. Одно из зданий сильно повреждено. Сейчас проводится спасательная операция, задействованы все необходимые службы. Точное количество пострадавших пока уточняется", - написал Зеленский в своем Telegram.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что удар был нанесен ракетами "Искандер". Помимо жилых домов повреждены магазины, кафе и супермаркеты. По данным Харьковского горсовета, в Киевском районе повреждены 22 здания, выбито 841 окно.

Спасательная операция продолжается.

18:15

Российские войска в пятницу нанесли удар по центру украинского города Харьков, пострадали 16 человек.

Как сообщают украинские СМИ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, российский удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города.

Утверждается, что в результате удара дом был полностью разрушен. Также повреждены фасады и выбиты окна в соседних зданиях.

