 Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

First News Media00:00 - Сегодня
Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту города Сейюн в провинции Хадрамаут на востоке Йемена.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, информацию об ударах по аэропорту подтвердил заместитель министра информации, культуры и туризма Йемена Салах аль-Акель.

Согласно информации саудовская авиация совершила как минимум три удара по аэропорту, в результате чего в городе раздались звуки мощных взрывов.

Поделиться:
327

Актуально

В мире

Граждане жалуются на «усиленный» режим работы «АзериГаз» - ВИДЕО

В мире

Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

Общество

Ранее не опубликованные снимки Национального героя Натига Гасимова - ФОТО

Экономика

Обсуждён механизм инвестиций Азербайджана в Пакистан

В мире

Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

В Иране полиция применяет насилие против протестующих - ВИДЕО

Новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов - ОБНОВЛЕНО

Обвиняемый в жестоком убийстве своей сотрудницы бизнесмен может не получить наказания

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Состояние семьи Трампа выросло на 70% за 15 месяцев

В Италии сто человек застряли на высоте 2800 метров из-за аварии на канатной дороге - ВИДЕО

Умер известный иллюзионист Эмиль Кио

Стал известен новый руководитель офиса президента Украины

Последние новости

Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

Сегодня, 00:00

В Иране полиция применяет насилие против протестующих - ВИДЕО

02 / 01 / 2026, 23:50

Новым главой Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов - ОБНОВЛЕНО

02 / 01 / 2026, 23:40

Ранее не опубликованные снимки Национального героя Натига Гасимова - ФОТО

02 / 01 / 2026, 23:27

Обвиняемый в жестоком убийстве своей сотрудницы бизнесмен может не получить наказания

02 / 01 / 2026, 23:00

Трамп утверждает, что ветряные электростанции убивают миллионы птиц

02 / 01 / 2026, 22:40

Прокуратура назвала причину пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтан

02 / 01 / 2026, 22:10

В Шамахе в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

02 / 01 / 2026, 21:45

Граждане жалуются на «усиленный» режим работы «АзериГаз» - ВИДЕО

02 / 01 / 2026, 21:20

Стал известен новый глава ГУР Украины

02 / 01 / 2026, 21:00

Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 30 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

02 / 01 / 2026, 20:40

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

02 / 01 / 2026, 20:25

Рейс из Гонконга вылетел в 2026 году, а приземлился в Лос-Анджелесе в 2025-м

02 / 01 / 2026, 20:01

Обсуждён механизм инвестиций Азербайджана в Пакистан

02 / 01 / 2026, 19:40

В Гяндже произошёл пожар в девятиэтажном доме - ФОТО

02 / 01 / 2026, 19:20

Анджелина Джоли покидает США

02 / 01 / 2026, 19:00

В Шамахе были спасены пять человек, оказавшихся без помощи на обледенелой дороге

02 / 01 / 2026, 18:30

Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона

02 / 01 / 2026, 18:00

Иранские СМИ сообщили о нападении протестующих на сотрудников полиции

02 / 01 / 2026, 17:46

В Баку сильный ветер привел к обрушению фасада многоэтажного здания

02 / 01 / 2026, 17:19
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43