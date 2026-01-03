Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по аэропорту на востоке Йемена

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по аэропорту города Сейюн в провинции Хадрамаут на востоке Йемена.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, информацию об ударах по аэропорту подтвердил заместитель министра информации, культуры и туризма Йемена Салах аль-Акель.

Согласно информации саудовская авиация совершила как минимум три удара по аэропорту, в результате чего в городе раздались звуки мощных взрывов.